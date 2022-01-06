"Люди просто выживают": как сейчас выглядят военные моногорода в Украине (видео)

В советское время в Украине под прикрытием построили немало закрытых военных городков. Сколько точно – не знает никто до сих пор. После распада СССР и отказа Украины от ядерного оружия вся эта огромная военная мощь стала ненужной. Свои моноцентры армия бросила на произвол судьбы, но люди живут в них и по сей день.

Что это такое

Военных моногородов в стране нет и не было, говорят военачальники. Моногород – это

единый механизм. Местные работают пока работает предприятие. Как только система дает сбой, то останавливается все.

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Где есть моногорода в Украине

Такой городок есть и в Житомирской области.

"Это был полностью весь скрытый военный городок до 2012 года. Создались органы местного самоуправления и некоторые полномочия именно они забрали. Тогда никто не подумал о последствиях", – рассказывает председатель городской поселковой общин Белая Криница Наталья Дембицкая.

Тогда в городке жило больше людей, чем в других украинских городах. Все боялись потерять особый статус. Дети, которые заканчивали здешнюю школу, становились выпускниками уже московской. Сейчас же здесь совсем не так.

"Газа нет, электричество старое. Люди просто выживают. Когда вспоминаешь, что здесь было, конечно, небо и земля", – рассказывает местная жительница Нина.

Как здесь жить?

Сейчас в городке нет ни стоматолога, ни парикмахера. Хорошо, что продукты есть где купить. Денег не дают, потому что военных моноцентров не существует. Пока в министерствах не могут определиться, что же делать с людьми из военных моногородов. Спасительную стратегию предлагает бизнес.

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"Мы готовы делиться опытом. Мы прошли этот путь уже в четырех общинах и вместе разработали программы. Мы понимаем, что можно построить и какие возможности там есть, если учитывать местную экономику", – утверждает исполнительный директор ДТЭК Энерго Татьяна Оверина.

Другие моногорода в стране

В Черноморском Одесской области Евгений Сальский когда-то работал майором запаса. Сейчас же мужчина уже 17 лет предприниматель. Он говорит, выживать учились вдвоем с женой.

Сейчас у майора есть 4 магазина в Черноморском под Одессой. Здесь все, кто носил форму, переучилась жить "на гражданке".

"Начали сокращать, убрали дивизию. Все начали разрушать. В доме культуры даже жили бездомные. Мы начали завлекать бизнесменов, предлагать что-то, искать инвесторов. На сегодняшний день у нас бюджет 117 миллионов", – добавляет глава Черноморской общины Сергей Удалов.

Вторая жизнь для городка

Сейчас в Черноморском есть где развиваться детям. Город огородили новые заборы, а на страже – бывшее военные.

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Сегодня это открытый и туристический город. Военных остались единицы. Кто-то стал учителем, врачом, а кто-то теперь работает продавцом или начал управлять совсем новым городком.

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