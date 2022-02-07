Макрон и Байден поговорили об Украине, а в Киеве мужчина случайно убил женщину — главные новости за ночь

Байден и Макрон поговорили по телефону 6 февраля, а в многоэтажке Киева произошло убийство/Коллаж: "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Макрон и Байден поговорили по телефону о ситуации в Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон по телефону пообщался с лидером США Джо Байденом. При разговоре обсудили ситуацию по наращиванию российских сил вдоль границы с Украиной.

Реклама

Байден и Макрон созвонились 6 февраля/Коллаж: "Сегодня"

Вблизи границ Украины: Reuters показало военную технику в Беларуси

Частная американская компания опубликовала спутниковые снимки с деталями военных маневров на границе Беларуси с Украиной. Maxar Technologies заявила, что 4 февраля она сделала снимки военной техники возле Ельска, Речицы и Лунинца. Все объекты находятся в пределах 50 километров от границы с Украиной.

Появились новые фото расположения военной техники в Беларуси во время совместных учений с Россией/Фото: Reuters, коллаж: "Сегодня" / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Реклама

Забавлялся и наводил оружие: в Киеве мужчина случайно застрелил женщину

В Киеве в квартире многоэтажки мужчина убил женщину. Инцидент произошел 6 февраля. Как рассказали свидетели, мужчина после распития алкогольных напитков иногда забавлялся оружием и наводил его на других людей. На этот раз мужчина навел пистолет на женщину и выстрелил в нее.

Обстоятельства убийства выясняет полиция/Коллаж: "Сегодня"

В Карпатах зафиксировали очень опасное погодное явление

В Карпатах "забили" снежные фонтаны. Туристам советуют не ходить в горы из-за опасности. Погодные условия продолжают портиться.

Реклама