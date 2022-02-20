Макрон перезвонил Зеленскому после разговора с Путиным: о чем говорили

Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Владимир Путин / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня
Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным из-за обострения ситуации на Донбассе.
Разговор длился 1 час 45 минут, сообщила корреспондент французского телеканала Анна Сора-Дюбуа в Twitter.
Стороны договорились возобновить работу "нормандского формата" и в ближайшее время добиться встречи трехсторонней контактной группы в связи с обострением ситуации в Донбассе. Также говорили о способах избежать большой войны в Европе, когда жители Запада больше, чем когда-либо, боятся российского вторжения в Украину, говорится в сообщении Елисейского дворца.
После этого начался разговор Макрона с президентом Украины Владимиром Зеленским. Подробности раскрыл сам Зеленский в Twitter.
"В продолжение вчерашнего разговора проинформировал Эммануэля Макрона о текущей ситуации безопасности и новых провокативных обстрелах. Выступаем за активизацию мирного процесса. Поддерживаем безотлагательный созыв ТКГ и немедленное введение режима тишины", — написал он.
Повторный звонок
Президент Украины Владимир Зеленский провел предыдущий телефонный разговор со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном днем ранее — 19 февраля.
Зеленский проинформировал Макрона об обострении на фронте, потерях среди военных, а также обстреле украинских политиков и международных журналистов. Стороны обсудили необходимость и возможные пути немедленной деэскалации и политико-дипломатического урегулирования ситуации.
Однако после состоявшегося разговора с Путиным Макрон, очевидно, решил еще раз побеседовать с Зеленским.
Обострение ситуации в Украине
- В последнее время все громче звучат заявления о высоком риске вторжения РФ в Украину. Глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что российские войска полностью готовы нанести удар по Украине. Поэтому в Минобороны США готовы разместить дополнительный военный контингент на восточном фланге НАТО.
- Представитель Соединенных Штатов Америки при ОБСЕ Майкл Карпентер озвучил данные о том, что Российская Федерация могла увеличить количество войск вокруг Украины до 169-190 тысяч личного состава.
- Президент США Джо Байден предупредил Украину о том, что Российская Федерация готова начать вторжение в течение ближайших дней.
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил об угрозе крупнейшей войны с 1945 года.
- После нападения на Украину Россия может применить силу для аннексии большего количества бывших советских республик. Под ударом могут оказаться страны Балтии, заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.