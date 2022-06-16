Макрон, Шольц и Драги приехали в Киев – вся информация о визите. ОНЛАЙН

Визит политиков канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Марио Драги состоится накануне представления оценки Еврокомиссии, следует ли Украине предоставить статус кандидата на вступление в ЕС.

До последнего приезд трех европейских лидеров был окутан тайной – об их приезде написало одно из немецких СМИ, но до последнего официальные источники визит не подтверждали, а посольство Франции и вовсе намекало, что Макрон приедет не в этот раз.

Реклама

Интригу развеяли только накануне, а начало запланированной поездки политики уже успели сопроводить соответствующим фото.

Мы следим за всеми подробностями визита лидеров Германии, Италии и Франции в Украину, а пока узнавайте - чего ждать Украине от совместного визита.

Реклама

Подробности визита

9:54 Поезд с евродесантом уже прибыл в столицу, появилось видео на столичном вокзале.

9:53 Новые фото из поезда, которым приехали евролидеры.

Реклама

Снимки из поезда, которым Драги, Шольц и Макрон прибыли в Киев, опубликовало агентство Reuters / Фото: REUTERS

Рамштайн – 3

Накануне в Брюсселе встретились представители 50 стран, чтобы обсудить новые поставки вооружений в Украину. Встреча была инициирована генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и главой Пентагона Ллойдом Остином. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, встреча была продуктивной, однако список договоренностей по поставкам оружия не разглашается из соображений безопасности. После встречи состоялся телефонный звонок между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Джо Байденом – американский лидер заверил в своей полной поддержке.