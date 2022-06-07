"Мама пошла на мост, мост взорвали, и мама погибла": история шестилетнего мальчика, потерявшего всю семью в Мариуполе

Шестилетний Илья, Мария и Владимир сейчас живут в Киеве. Супруги очень надеются, что смогут как можно скорее оформить опекунство / Фото: Коллаж: Сегодня

261 ребенок погиб в Украине в этом году из-за российской агрессии. Это информация Офиса генпрокурора Украины. А сколько детей остались сиротами из-за войны – пока неизвестно. Можно только представить эти ужасающие цифры, учитывая, что по примерным подсчетам в Украине убиты около 5 тысяч человек и с каждым днем это количество растет.

История шестилетнего Ильи стала известна не только Украине, а и миру, когда он написал Борису Джонсону ответ на его письмо украинским детям.

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"Я хочу, щоб швидше закінчилася війна, щоб більше не вмирали люди. Я хочу грати у футбол у себе в Маріуполі. Я хотів би, щоб у всіх дітей світу не було війни", – написал британскому премьеру мальчик.

Илья написал Борису Джонсону ответ на его письмо украинским детям

Но это письмо звучит еще трагичнее, если узнать, что пережил сам Илья из-за вторжения российских войск в Украину.

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Мама Ильи погибла при взрыве моста. Бабушка и дедушка привели ребенка с документами к волонтерам, а позже нашли их расстрелянные тела...

Больше у Ильи никого не было. Три недели он сидел под бомбежками в укрытиях, потом вышел пешком вместе с волонтерами – из Мариуполя в Бердянск.

Оттуда, вместе с теми же волонтерами, попал в Днепр. Его должны были передать полиции, но волонтеры решили помочь найти Илье опекунов.

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То, что случилось дальше, похоже на чудо: пока Илье искали приемных родителей, пара из Славянска искала ребенка. Помог случайный пост в соцсетях. И уже через несколько дней Мария и Владимир мчались в Днепр, чтобы забрать с собой Илью навсегда.

"Я написала в посте, что мы хотели бы взять новорожденного ребенка. Даже купили уже много детских вещей на малыша. Думали, что сейчас из-за войны могут быть отказники. Но вдруг написали ребята из Днепра, что у них есть шестилетний мальчик. И, конечно, мы поехали к нему", – рассказывает Мария.

Илье искали приемных родителей, а Мария и Владимир искали ребенка. Встретиться им помог случайный пост в соцсетях.

Марии 22 года. Ее мужу Владимиру – 25. Вместе они уже 6 лет. Когда они только познакомились – кажется, были еще детьми, но на самом деле оба тогда уже работали – Мария сказала будущему мужу, что хочет усыновить ребенка, а может, и не одного. И что если он против – то у них ничего не получится. Но Владимир против не был, наоборот. Когда молодая пара насобирала денег на ремонт собственного дома в Славянске, то сразу же обустроили целых две детские.

"Вова тогда сказал: да, тут должно быть много детей", – вспоминает Мария.

Российские захватчики дважды выгоняли Владимира из дома: сначала он уехал из оккупированной Ясиноватой и переехал в Славянск, где и познакомился с будущей женой. Теперь им вместе пришлось покинуть и Славянск: из-за постоянных обстрелов жить в городе стало очень опасно.

Илья сразу шел на контакт, не был закрытым, вспоминает Мария

Илью семейная пара забрала в Киев – там друзья предоставили им свою квартиру. Первая встреча с мальчиком поразила.

"Он сразу шел на контакт, не был закрытым. Но… почти сразу все забывал. Он не помнил наши имена, сколько бы мы их не повторяли. Не помнил, что он только что делал. Первые две недели это была защитная реакция памяти".

А потом – вспомнил. В том числе то, чего лучше бы и не вспоминать. Как прятался по подвалам от бомбежек. Как боялся попроситься в туалет у чужих людей. Как очень хотел есть и ел игрушку другого мальчика. Он даже знал, что мамы больше нет. Сказал об этом просто: "Моя мама пошла на мост, мост взорвали, она умерла". Больше об этом с ним пока что не говорили.

"Мы только сказали ему: если ты хочешь, мы можем быть твоими родителями тут, на Земле. Он сказал – да".

Белоснежная Фрося поразила воображение Ильи, и он даже написал о ней Борису Джонсону.

В семье Марии и Владимира Илью ждала новая подруга, поразившая его воображение, – белоснежная кошка Фрося. Хотя, по признанию Марии, у нее вовсе не ангельский характер, Илья проводит с кошкой все время и даже спешит из-за нее домой с прогулки. Про Фросю Илья даже написал в том же письме Борису Джонсону.

"Я четыре года работала в детском доме воспитательницей, – говорит Мария, – меня не испугаешь трудностями. Первое время Илья пытался баловаться и капризничать, проверял наши границы. Но мы правильно их настроили, поэтому теперь все хорошо".

Дарио Срна пообещал передать письмо Ильи премьер-министру Великобритании

Судьбой Ильи занимается и футбольный клуб "Шахтер" Рината Ахметова: историю мальчика, любящего футбол, там узнали совершенно случайно и теперь помогают его новой семье. Сам Дарио Срна, директор "Шахтера" по футболу, лично пообещал передать письмо Ильи британскому премьеру.

Сейчас Мария и Владимир оформляют опекунство. Усыновить ребенка, пока продолжается война, нельзя. Но они очень надеются, что смогут это сделать как можно скорее.

Ведь после победы их ждет дом в Славянске и школа. В этом году Илья должен пойти в первый класс.