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Мариуполь начали бомбить: слышны очень громкие взрывы (видео)

Владимир Козырь
24 февраля, 05:46
В сети пишут, что слышны взрывы

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Мариуполь начали обстреливать после громкого заявления Путина о спецоперации на территории Украины.

Об этом пишут в соцсетях.

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Громкие взрывы

В сети опубликовали видео, на которому слышно очень громкие взрывы и вспышки огня, вероятно, от военного оружия.

Заявление Путина

Путин заявил, что принял решение провести военную операцию на территории Донбасса. Он отметил, что "в планы РФ не входит оккупация Украины".

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"Наша цель — денацификация и демилитаризация", — сказал глава РФ.

Президент страны-агрессорки призвал всех военнослужащих ВСУ сложить оружие и "идти домой".

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