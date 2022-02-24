Мариуполь начали бомбить: слышны очень громкие взрывы (видео)

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Мариуполь начали обстреливать после громкого заявления Путина о спецоперации на территории Украины.
Об этом пишут в соцсетях.
Громкие взрывы
В сети опубликовали видео, на которому слышно очень громкие взрывы и вспышки огня, вероятно, от военного оружия.
Заявление Путина
Путин заявил, что принял решение провести военную операцию на территории Донбасса. Он отметил, что "в планы РФ не входит оккупация Украины".
"Наша цель — денацификация и демилитаризация", — сказал глава РФ.
Президент страны-агрессорки призвал всех военнослужащих ВСУ сложить оружие и "идти домой".