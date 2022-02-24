Мариуполь начали бомбить: слышны очень громкие взрывы (видео)

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Мариуполь начали обстреливать после громкого заявления Путина о спецоперации на территории Украины.

Об этом пишут в соцсетях.

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Громкие взрывы

В сети опубликовали видео, на которому слышно очень громкие взрывы и вспышки огня, вероятно, от военного оружия.

Заявление Путина

Путин заявил, что принял решение провести военную операцию на территории Донбасса. Он отметил, что "в планы РФ не входит оккупация Украины".

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