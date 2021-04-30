Маркетинговые акции: возможность разбогатеть или прикрытие для мошенников

Что нужно знать о маркетинговых акциях, чтобы не стать жертвой мошенников

Проект "Призова Варта" знакомит с маркетинговыми акциями. Объясняет их суть, виды и вероятность пострадать от мошенников в погоне за победой в акции.

Маркетинговая акция: что это такое

Маркетинговая акция – это мероприятие или череда мероприятий рекламного характера, которые нужны компании для увеличения объемов продаж товаров или услуг. Маркетинговые промоакции помогают найти новых клиентов, привлечь внимание имеющихся, укрепиться на рынке, найти новые возможности для сбыта.

Людям интересны маркетинговые рекламные акции, потому что на кону всегда стоит ценный приз. Это может быть денежный выигрыш или же компания проводит среди участников розыгрыш дорогих призов. Победа в акции стимулирует людей выполнять разные условия организатора.

Виды маркетинговых акций

Стимулирование продаж (sales promotion, consumer promotion). Акции предназначены для покупателей, которые не знают о продукте и бренде; продажи товара низкие; люди не видят интереса в покупке продукта, обратной связи от них нет.

Трейд (trade promotion). Акция направлена на продавцов. Она эффективна, когда дистрибьюторы, менеджеры не заинтересованы в продукте бренда, не знают его преимущества; продажи низкие; нет контакта между продавцом и покупателем.

Комплексные маркетинговые акции (event marketing, direct marketing и др.). Такая акция общается с покупателями через разные коммуникационные каналы. Самый эффективный – проведение мероприятий. В событийном маркетинге это знаковые встречи, а в директ-маркетинге – розыгрыш денежных призов.

Мошенничество с маркетинговыми акциями

Люди задаются вопросом: маркетинговые акции – это возможность разбогатеть или прикрытие для мошенников? Все зависит от инициатора акции. "Призова Варта" следит за организаторами маркетинговых акций в Украине. После нескольких расследований проект приводит примеры удачных маркетинговых акций в Украине: акции от "Родинного Клуба", "Пошторга" и "Прайзми". Компании готовы награждать клиентов деньгами, но не просто так. Обязательно нужно выполнить условия акции.

Наряду с настоящими акциями есть и мошенники. Они используют маркетинговые акции, чтобы обманывать пенсионеров. У людей воруют деньги и личные данные, а взамен бесконечно обещают нереально крупные денежные призы.

Перед вами мошенник, если:

Нет четких условий акции. Нет контактов для обратной связи. У компании нет сайта. Имена предыдущих победителей скрываются.

Маркетинговая акция – это возможность выиграть деньги, купить товар дешевле, заработать бонусы на покупки, попробовать интересный продукт или услугу и просто развлечься. Маркетинговая акция не является мошенничеством сама по себе, но может быть использована мошенниками для их деятельности. Если хотите попробовать настоящую акцию, внимательно выбирайте организатора или спросите совета на канале "Призовой Варты".