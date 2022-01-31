Массовые беспорядки в Украине. СБУ показала задержание организаторов – видео

Копы поймали организаторов массовых беспорядков в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Полицейские задержали подозреваемых, которые готовили массовые беспорядки в Киеве, а также в Сумской, Черниговской, Полтавской и Черкасской областях.

Видео задержания опубликовали в Нацполиции.

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Министр внутренних дел Денис Монастырский отметил, что эта акция заранее была направлена на насильственные действия. Массовые беспорядки используются как элемент гибридной войны.

Подготовили даже бутафорскую кровь

Он отметил, что 1500 участников – это так называемые "титушки", которые должны были устроить драки с правоохранителями. Организаторы планировали насилие среди участников этого митинга. Для этого даже заготовлили ​​бутафорскую кровь, которая в результате столкновений должна была пролиться среди активистов.

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"Были запланированы и собраны группы медиков, которые должны были подтвердить соответственно травмирование псевдоактивистов — и это показать по всем центральным каналам", – сообщил Монастырский.

Что купили для беспорядков. Источник: Нацполиция

Что еще известно?

По заданию кураторов организатор со своими помощниками искали украинцев, которые за деньги готовы были помочь в организации и участии в протестах.

Первое такое мероприятие планировали на 31 января под стенами Офиса президента.