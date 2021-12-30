Мать и сын возвращались домой на Рождество: в Словакии в ДТП погибли украинцы

Погибших похоронят в родном селе 31 декабря/Фото: Facebook Ольги Лукечи и полиции Словакии, коллаж: "Сегодня"
В Словакии в ДТП погибли 40-летняя женщина и ее 20-летний сын. Украинские заробитчане возвращались из Чехии в Украину, чтобы вместе с семьей отпраздновать Рождество.
Об этом сообщает Obozrevatel.
Детали инцидента
25 декабря из Чехии возвращались трое украинских заробитчан — 40-летняя женщина, ее 20-летний сын и 25-летний зять. Они ехали на празднование Рождества селе Страбичево Мукачевского района Закарпатской области. Однако в Словакии авто семьи попало в ДТП. На месте аварии погибли женщина и ее сын, 25-летнего мужчину спасают врачи.
Семья почти доехала домой
До дома семьи оставалось всего 50 километров. За рулем транспортного средства была 42-летняя женщина. Она на опасном повороте не справилась с управлением и врезалась в бетонную плиту.
Что известно о покойной?
Умершая 42-летняя женщина работала в Чехии последние 10 лет. Там женщина ухаживала за пожилыми людьми. После окончания школы к матери переехал ее сын. Он учился в Чехии.
"Она никогда в своей жизни никому не причинила вреда. Она жила для своей семьи, для своих детей, которых очень любила. А самой большой ее любовью была внучка Сашенька", — рассказывает подруга Ольги из Чехии Богомила.
Когда похоронят погибших?
В Словакии расследуют смертельное дорожно-транспортное происшествие. Женщину и сына похоронят 31 декабря в их родном селе на Закарпатье.
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34%;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Кроме того, названы основные виды ДТП:
- столкновение;
- наезд на стоящий автомобиль;
- наезд на препятствие;
- наезд на пешехода;
- съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.
Читайте также
- Под Харьковом поезд протаранил микроавтобус. В результате ДТП есть жертва.
- Под Киевом в страшном ДТП погиб подросток, а водителя зажало в авто.