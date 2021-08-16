МАУ меняет маршрут рейса в Дели – будет облетать Афганистан

Авиакомпания МАУ решила облетать территорию Афганистана на рейсах в Дели (Индия) из-за захвата страны "Талибаном".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Еще в пятницу авиакомпания провела собственную оценку рисков пролета территории Афганистана в связи со сложившейся ситуацией в стране. С учетом выявленного повышения уровня угрозы для полетов МАУ приняла решение осуществлять облет территории Афганистана на рейсах в Дели с целью обеспечения надлежащего уровня безопасности полетов", – заявили в авиакомпании агентству

В украинской авиакомпании напомнили, что рейсы выполнялись по вторникам и воскресеньям в рамках соглашения Air Bubbles. Теперь из-за облета время выполнения рейса увеличится примерно на два часа. Это при том, что ранее оно составляло около семи часов, теперь может понадобится девять.

Как талибы захватывали Кабул

Боевики "Талибана" сначала вошли на окраины города, а затем полностью захватили афганскую столицу. В городе началась стрельба.

Одно из первых решений талибов – освободить всех заключенных тюрьмы Пули-Чахри, расположенной восточнее Кабула. В этой тюрьме содержалось около 5 тыс. заключенных. В том числе – те, кто был арестован за участие в движении "Талибан".

Пока талибы наступали на Кабул, местное телевидение показывало выступление министра внутренних дел Афганистана Таджа Мохаммада Джахида. Он утверждал, что людям бояться нечего.

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