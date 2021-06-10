МАУ обновила права на полеты в Грецию. Условия въезда в страну для украинцев

Граждане Украины с 14 мая 2021 года могут посетить греческие курорты с целью туризма – МАУ обновила права на полеты в страну – список маршрутов

Госавиаслужба Украины выдала и обновила права авиакомпании МАУ на полеты по семи маршрутам в Грецию. Авиаперевозчик сможет совершать чартеры из Одессы, Харькова и Львова в Салоники с частотой до двух раз в неделю.

Как сообщает "Avianews", также МАУ сможет летать по два раза в неделю из Киева в Керкиру на греческом острове Корфу.

Госавиаслужба обновила права авиакомпании, которые позволяли ей совершать регулярные рейсы из Киева и Львова в Ираклион на греческом острове Крит, а также из Киева в Салоники.

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Из Киева МАУ теперь сможет летать на Крит до семи раз в неделю, из Львова на Крит — до пяти раз в неделю, из Киева в Салоники — до семи раз в неделю.

Отмечается, что получение прав на маршруты не означает, что МАУ будет осуществлять рейсы по всем направлениям или с максимальной частотой. Нередко авиаперевозчики запрашивают больше направлений и большую частоту, чем выполняют на самом деле.

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Условия въезда в Грецию

Граждане Украины с 14 мая 2021 могут посетить Грецию с целью туризма. Чтобы отдохнуть на солнечных греческих курортах, украинцам понадобится до прибытия в страну заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form) на сайте греческого правительства – подтверждение заполнения является необходимым проездным документом.

Также для всех путешественников в возрасте от 5 лет понадобится один из четырех документов (на английском языке с указанием личных данных):

сертификат о вакцинации от COVID-19, полученный не позже чем за 14 дней до поездки;

справка об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, выданную не более чем за 72 часа до прибытия в Грецию;

сертификат о положительном результате ПЦР-теста или обнаружении антигена к коронавирусу, выданный от 2 до 9 месяцев после указанной в нем болезни;

сертификат о перенесенном COVID-19.

Предъявить необходимые документы придется и перед посадкой на рейс, и при прохождении пограничного контроля в Греции.

Напомним, в МАУ передумали – рейсов из Украины в Польшу не будет.

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