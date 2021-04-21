Уже приезжал молиться с Януковичем – Зеленский предложил Путину встретиться на украинском Донбассе

Первый раз Путин, тогда еще исполняющий обязанности президента России, посетил Киев в 2001 году. Политик встретился с тогдашним президентом Украины Леонидом Кучмой

Президент Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину и предложил ему встретиться на Донбассе, где идет война. "Сегодня" предлагает вспомнить визиты Путина в фотографиях.

В период президентства Кучмы Путин часто посещал Украину. Во время своих приездов российский политик много говорил о поставках газа, реструктуризации украинских долгов и "интересах двух стран".

/ Фото: kremlin.ru

/ Фото: kremlin.ru

/ Фото: kremlin.ru

В 2000 году в рамках саммита глав государств СНГ Путин встречался в украинском Крыму с Лукашенко и не только.

/ Фото: kremlin.ru

В 2001 году Путин прилетел в Днепр – снова встречался с Кучмой, посетил "Южный машиностроительный завод" и возложил цветы к памятнику Пушкину.

/ Фото: kremlin.ru

Летом 2001 года российский президент приехал в Крым с трехдневным визитом – побывал в Херсонесе и детском лагере "Артек". Тогда же состоялся парад черноморских флотов Украины и РФ – мероприятие было приурочено ко Дню Военно-Морского Флота России.

/ Фото: kremlin.ru

/ Фото: kremlin.ru

А это Путин на праздновании 10-летия независимости Украины.

/ Фото: kremlin.ru

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/ Фото: kremlin.ru

14 декабря 2001 года в Харькове прошел энергетический форум. Тогда глава РФ говорил о богатой и процветающей Украине, "братской стране" и стратегическом партнерстве с нашим государством.

/ Фото: kremlin.ru

В 2005 Путин приехал знакомиться с новым руководством Украины – президентом Виктором Ющенко и премьер-министром Юлией Тимошенко. Налаживал политические связи.

"Мы должны быть уверены, что транзит российского газа нашим западным партнерам в Европу будет работать как часы... Самым естественным партнером является Германия – самый крупный потребитель российского газа, основные объемы которого получает через газотранспортную систему Украины", – заявил во время встречи с главой правительства Путин.

/ Фото: kremlin.ru

Как писали тогда СМИ, вечером Ющенко с супругой принимали российского президента на своей даче в Новых Безрадичах и показывали коллекцию предметов украинского народного быта, народной одежды, предметов трипольской культуры.

/ Фото: kremlin.ru

А в 2012 году президент России приехал в Киев на празднование 1025-летия Крещения Руси. Вместе с Виктором Януковичем он молился на Владимирской горке, правда, о чем – неизвестно. Наверное, об оккупации Крыма или расширении "русского мира".

Именно тогда Путин произнес свою знаменитую фразу о газовом контракте: "вечером стулья, но деньги вперед".

"Есть замечательное, всеми любимое произведение ("12 стульев"): можно вечером стулья, а утром деньги. Можно. Можно утром стулья, а вечером деньги. Можно. Но деньги вперед", – сказал политик.

/ Фото: kremlin.ru

/ Фото: kremlin.ru

Зачем Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе и что думают об этом эксперты – читайте в материале "Сегодня".