Медведчук остался под домашним арестом и подал жалобу в ЕСПЧ

Медведчук отказался обжаловать решение суда о продлении ему домашнего ареста и подал жалобу в ЕСПЧ. Коллаж: "Сегодня"

Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа – За життя" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов, принял решение не подавать апелляцию на решение суда о продлении его домашнего ареста до 31 октября.

Об этом сообщает пресс-служба ОПЗЖ.

"В сложившейся ситуации, в условиях преступного давления власти на суд, в очередной раз продлившего мне домашний арест, я принял решение отказаться от подачи апелляции и перенести юридическую борьбу по вопросу незаконного избрания мне меры пресечения в Европейский суд по правам человека, где мои жалобы уже приняты к рассмотрению",– написал Медведчук.

Он выразил уверенность, что решение суда было неправомерным и принято под давлением.

В чем подозревают Медведчука

Виктора Медведчука подозревают в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны. Ему "светит" от 12 лет тюрьмы до пожизненного. Среди выдвинутых ему обвинений:

покушение на расхищение природных ресурсов (по версии следствия, в 2015 году фигуранты дела вступили в сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря);

передача российским спецслужбам сведений, содержащих гостайну (в 2020 году Медведчук якобы передал Козаку, находившемуся в тот момент на территории России, сведения о секретном подразделении украинской армии);

антиукраинская деятельность (Медведчука подозревают в намерении создать "инфраструктуру влияния" через украинцев, работающих в РФ).

Напомним, что сайт "Сегодня" разбирался, почему дело Медведчука станет "долгостроем".

Также кто получил самую большую зарплату в Верховной Раде: Порошенко, Медведчук или Тимошенко.