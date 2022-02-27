Медведчук пропал. Он скрылся в неизвестном направлении – СМИ

Местонахождение Медведчука неизвестно / Коллаж "Сегодня" / Фото: Коллаж: Сегодня
Глава политисовета "Оппозиционной платформы – За життя" Виктор Медведчук, находившийся под домашним арестом с 13 мая 2021 года, пропал с места, где суд обязал его находиться до окончания расследования.
Об этом сообщает "Зеркало недели" со ссылкой на свои источники в Офисе генпрокурора.
Что известно
По данным источников издания, 26 февраля Генпрокуратура поручила Нацполиции проверить пребывание Виктора Медведчука по адресу, где он должен находиться под домашним арестом. Нацполиция прибыла на место, но Медведчука там не оказалось.
Официального комментария пока нет.
Бывший советник главы МВД Украины Антон Геращенко подтвердил эту информацию в своем телеграм-канале.
"Проверил. Подтверждаю. Предатель Украины Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Когда победим, найдем того судью, который постановил снять с него браслет и ТРО Киева поговорит с ним по душам. С предателем Медведчуком будет посложнее, если его сейчас не поймать, то свой остаток жизни он проведет в РФ вместе с Януковичем. Кстати, Медведчук точно знал, что будет полномасштабное вторжение, и потому Оксана Марченко спешно сбежала из Украины через Беларусь, – написал Геращенко.
Громкое дело
- Еще 22 февраля адвокат Медведчука Лариса Чередниченко в комментарии изданию "Сегодня" заверяла, что ее клиент – законопослушный гражданин и находится на месте.
- "Виктор Владимирович не собирался и не собирается покидать Украину. Он добросовестно выполняет условия меры пресечения – круглосуточный домашний арест. Откуда взялся этот фейк… Лучше спросить у Вihus.info, который самым первым раструбил, мол, вот наши источники видели, что кто-то, куда-то, кого-то грузит. Извините, а кроме вас, это кто-то еще видел?.. Какие доказательства вот этой погрузки и всего… они есть?" – сказала тогда Чередниченко.
- В начале октября куму Путина сообщили о новом подозрении – ему вменяют государственную измену и содействие деятельности террористических организаций (т. н. "Л/ДНР").
- 12 октября суд назначил ему круглосуточный домашний арест до 7 декабря, хотя прокуроры просили отправить подозреваемого в СИЗО с возможностью внесения залога в 1 миллиард гривен. Адвокаты подозреваемого ранее говорили, что этот домашний арест продлили в середине ноября до 14 января.