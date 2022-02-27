Медведчук пропал. Он скрылся в неизвестном направлении – СМИ

Местонахождение Медведчука неизвестно / Коллаж "Сегодня" / Фото: Коллаж: Сегодня

Глава политисовета "Оппозиционной платформы – За життя" Виктор Медведчук, находившийся под домашним арестом с 13 мая 2021 года, пропал с места, где суд обязал его находиться до окончания расследования.

Об этом сообщает "Зеркало недели" со ссылкой на свои источники в Офисе генпрокурора.

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Что известно

По данным источников издания, 26 февраля Генпрокуратура поручила Нацполиции проверить пребывание Виктора Медведчука по адресу, где он должен находиться под домашним арестом. Нацполиция прибыла на место, но Медведчука там не оказалось.

Официального комментария пока нет.

Бывший советник главы МВД Украины Антон Геращенко подтвердил эту информацию в своем телеграм-канале.

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"Проверил. Подтверждаю. Предатель Украины Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Когда победим, найдем того судью, который постановил снять с него браслет и ТРО Киева поговорит с ним по душам. С предателем Медведчуком будет посложнее, если его сейчас не поймать, то свой остаток жизни он проведет в РФ вместе с Януковичем. Кстати, Медведчук точно знал, что будет полномасштабное вторжение, и потому Оксана Марченко спешно сбежала из Украины через Беларусь, – написал Геращенко.

Громкое дело