Медведчук вывозит имущество из дома, полиция заблокировала дорогу – СМИ

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Возле дома народного депутата, лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука в Киеве 21 февраля около 30 человек охраны и полиции заблокировали движение, передает "Слідство.Інфо".
Полиция перекрыла одну из близлежащих улиц возле имения Медведчука – обыскивает автомобили с фонариками. На вопросы журналистов не отвечает.
По информации из источников издания, несколько автомобилей и микроавтобусов приехали вывозить имущество из дома Медведчука (в частности, грузили оружие и бронежилеты), но впоследствии об этом узнали в ГБР и якобы направили несколько экипажей полиции. Именно по этому адресу в Киеве Виктор Медведчук должен находиться под домашним арестом.
Дело Медведчука
- В начале октября Виктору Медведчуку сообщили о новом подозрении – ему вменяют государственную измену и содействие деятельности террористических организаций (т.н. "Л/ДНР").
По данным следствия, подозреваемый был привлечен представителями высшего политического руководства РФ к подрывной деятельности против Украины. Сообщается, что депутат склонял руководство Украины к незаконным сделкам с "ЛНР" и "ДНР" и совершению оплаты непосредственно руководителям террористических организаций. При этом ориентировал на предоставление незаконных указаний должностным лицам Минэнерго и ОАО "Центрэнерго" к заключению договоров с двумя предприятиями, которые были подконтрольны террористам.
12 октября суд назначил ему круглосуточный домашний арест до 7 декабря, хотя прокуроры просили отправить подозреваемого в СИЗО с возможностью внесения залога в 1 миллиард гривен. Впоследствии домашний арест был продлен.
- Печерский суд Киева 10 января продлил меру пресечения в виде домашнего ареста для Виктора Медведчука на два месяца.