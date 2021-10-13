Медведчука оставили под домашним арестом и COVID-сертификат при въезде в Одессу — главные новости за ночь

Медведчук остался под домашним арестом, а у пассажиров автобусов, которые едут в Одессу, будут проверять COVID-сертификаты/Коллаж: Сегодня

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

В Киеве за нарушителями карантина будут следить камеры? Мы проверили слухи

В ноябре в Киеве появятся первые камеры видеонаблюдения, которые будут контролировать соблюдение гражданами масочного режима и социальной дистанции. Такую идею озвучили в Министерстве здравоохранения Украины.

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Людей пытаются заставить носить макси и соблюдать дистанцию/Коллаж: Сегодня

Медведчуку продлили домашний арест

Печерский районный суд 12 октября избрал меру пресечения народному депутату от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку по делу о государственной измене и содействии терроризму. Его оставили под домашним арестом до 7 декабря.

Фото Александра Махова, "Сегодня"

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Перед въездом в Одессу будут проверять COVID-сертификаты

В Одессе полиция будет проверять COVID-сертификаты у пассажиров автобусов и водителя перед въездом в город. Ответственность за пассажиров, которые не привиты против COVID-19, будет нести перевозчик.

COVID-сертификаты будут проверять у пассажиров автобусов/Коллаж: Сегодня

Apple сократит производство iPhone 13: в чем причина?

Американский техногигант Apple сократит производство iPhone из-за нехватки чипов. В 2021 году будет выпущено на 10 миллионов iPhone 13 меньше.

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