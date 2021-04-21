Тролли завелись как никогда – реакция оккупированного Донбасса на обращение Зеленского

Новое обращение Владимира Зеленского не осталось без внимания на оккупированных территориях Донбасса. Как рассказали нам в комментарии жители неподконтрольных Украине городов, вчерашнее выступление президента они расценили, как новую попытку на пути к миру.

Распространяют фейки об обстрелах

"Хотя, конечно, сразу после его обращения появилось много неконструктивной критики в местных интернет-сообществах. Так сказать, эмоции властвовали над фактами. Все же при этом многие почему-то решили, что Зеленский предложил встретиться Путину едва ли не в Донецке. Сразу же в местных интернет-сообществах начались споры, мол приедет-не приедет. Тролли активизировались как никогда. Но, оказалось, что в видеообращении совсем не это подразумевалось. Например, после пересмотра видео, я поняла, что речь идет о возможной встрече на подконтрольной Украине территории", – рассказала нам в комментарии жительница Донецка Антонина В.

Опрошенные нам жители оккупированных территорий впервые за продолжительное время назвали обращение президента неким знаком, указывающим направление к миру.

"Я, как и многие другие мирные жители Донбасса, вычеркнуты из списка избирателей Украины. То есть причин относиться хорошо к Зеленскому пока нет. Но тем не менее считаю, что такие обращения, как это, – нужны. Они дают понять, что о нас, тех, кто искренне любит Украину и ждет освобождения – о нас не забыли. Были сказаны правильные вещи о войне, о встрече с Путиным. Только вряд ли эта встреча будет…" – говорит житель пригорода Донецка Дмитрий К.

По его словам, после обращения Владимира Зеленского появилась еще одна тенденция.

"В местных пабликах сообщается чаще обычного, что, мол, украинская армия обстреливает окраины "ДНР". Указываются конкретные населенные пункты, которые пострадали. Но так совпало, что в нескольких из них у меня есть родственники. Конечно, первым делом я утром позвонил и спросил о том, как обстановка. Мне ответили, что все абсолютно спокойно. То есть нагнетается информация, мол, Украина наступает".

Укрепляют админздания мешками с песком

Как выяснил сайт "Сегодня", за последние несколько дней в Донецке и других городах, неподконтрольных украинским властям, "госучреждения" активно укрепляют мешками с песком. Например, здания горсоветов, силовых структур, воинских частей.

Рабочие закладывают песком окна в мэрии Донецка

Мешки с песком на входе в одно из госучреждений "Местные "власти" показывают, мол, надо обороняться от Украины, подготавливают общественное мнение к активным боевым действиям. Но есть важная деталь, которая указывает на военную хитрость. Один из ветеранов силовых структур мне пояснил, что лично ему смешно при виде таких укреплений. Дело в том, что окна закрыты мешками лишь на треть, входы в здания – по такому же принципу. Так вот, по словам эксперта, такие укрепления – бессмысленны. Выходит, что все это – лишь нагнетание обстановки, мол, обороняемся от Украины", – рассказал нам один из местных жителей Максим Т. Вход в мэрию оккупированной Макеевки

К этому добавил, что на оккупированных территориях каждый день местными "властями" распространяется информация, мол, наступление со стороны Украины будет со дня на день:

"Сейчас называют две даты – 2 и 9 мая. Но всем понятно, что эта информация – сплошной фейк".

Напомним, ранее сообщалось о том, как отреагировал Владимир Путин на предложение Владимира Зеленского о встрече.