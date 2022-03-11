МИД Турции: Путин не против переговоров с Зеленским

Есть вероятность, что президенты могут встретиться для переговоров/Фото: коллаж: "Сегодня"

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что президент России Владимир Путин не против прямых переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает CNN.

Реклама

Подробности

"Говорят, что Зеленский готов к такой встрече, и Путин в принципе не против. Путин также сообщил об этой идее президенту Эрдогану", — сказал Чавушоглу.

Глава МИД сказал об этом президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану после трехсторонней встречи министров иностранных дел Украины, России и Турции.

Он отметил, что встреча министров иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и главы МИД РФ Сергея Лаврова была по крайней мере началом.

"Никто не должен ожидать чудес от одной встречи, но встреча на уровне министров — это важное начало", — подчеркнул Чавушоглу.

Ситуация в Украине за прошедшие сутки

Украинские военные уже 15 дней отражают атаки российских оккупантов. Путинские войска не прекращают попыток окружить Киев, но все они безуспешны. ВСУ уже уничтожили целый полк военных РФ недалеко от столицы.

Реклама

На Черниговском направлении подразделение оперативного командования "Север" уничтожило дивизион российских комплексов "Искандер-М". Об этом сообщило ОК "Север" в Facebook.

Во временно оккупированном Крыму резко взлетели темпы продажи жилья , а оккупанты экстренно вывезли с полуострова семьи работников ФСБ.

, а оккупанты экстренно вывезли с полуострова семьи работников ФСБ. Теперь каждый украинец может сообщить ВСУ о местонахождении вражеских войск и техники через чатбот "єВорог", сообщила Госпогранслужба Украины.

может сообщить ВСУ о местонахождении вражеских войск и техники через чатбот "єВорог", сообщила Госпогранслужба Украины. Мариуполь остается полностью заблокирован и для эвакуации людей, и для доставки гуманитарного груза, цитирует "Укринформ" министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирину Верещук.

Читайте также