МИД Украины обещает помощь пострадавшим от белорусских санкций компаниям

Украинские компании, которые пострадают от белорусских санкций, могут рассчитывать на помощь от МИД.

Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Любая украинская компания, которая пострадает от белорусских санкций, должна сразу обратиться в Министерство иностранных дел, и мы вместе с торговым представителем Украины найдем и приложим все усилия, чтобы найти этой компании альтернативный рынок продаж ее товаров", – заявил он.