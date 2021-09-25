Микроавтобус столкнулся с грузовиком: в страшном ДТП в Венгрии погибли украинцы (фото)

Маршрутка на полной скорости влетела в грузовик / Фото: Коллаж: Сегодня

Вчера, 24 сентября, на 89-м километре скоростной автострады М4 в направлении Будапешт – Солнок произошло смертельное ДТП. Микроавтобус на большой скорости въехал в заднюю часть грузовика. Среди пострадавших есть украинцы.

Об этом сообщает mukachevo.net.

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По информации СМИ, в микроавтобусе находилось трое граждан Венгрии, один гражданин Украины и еще один человек с двойным венгерско-украинским гражданством.

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Водитель грузовика практически не пострадал. Все пятеро пассажиров маршрутки погибли на месте трагедии.

Снимок с места происшествия / Фото: mukachevo.net

"Я остановился, потому что остановилось движение транспорта впереди. Я стоял буквально минуту, когда почувствовал сильный удар сзади", – рассказал водитель грузовика Даниэль.

Маршрутка очень сильно пострадала при столкновении / Фото: mukachevo.net

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Мы писали, что в Польше 7 сентября в результате ДТП пострадали семеро украинцев.

А в Ровенской области в ДТП попал рейсовый автобус сообщением Киев – Вроцлав. В больницу попали 23 человека.

Также напомним, в Одесской области на трассе Киев – Одесса рейсовый автобус сообщением Киев – Кишинев столкнулся с грузовиком. В результате один человек погиб, еще шестеро пострадали.