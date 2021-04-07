Миллионы долларов, антиквариат: НАБУ показало, что нашло у брата судьи Вовка (фото)

По сейфам были расфасованы деньги в нескольких валютах на общую сумму 130 миллионов гривен

Национальное антикоррупционное бюро провело обыски по месту жительства у задержанного на взятке брата главы Окружного админсуда Киева, у которого нашли огромную сумму денег.

Пресс-служба ведомства опубликовала фото из квартиры.

Отметим, что накануне сообщалось о задержании адвоката Юрия Зонтова, брата судьи Павла Вовка. А теперь в НАБУ сообщают о задержании еще одного фигуранта, тоже адвоката.

"Два адвоката-посредника, которых разоблачили с поличным в получении неправомерной выгоды для дальнейшей ее передачи судьям ОАСК, задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении им о подозрении", – сообщили в НАБУ.

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В квартире Зонтова детективы нашли деньги-взятку (100 тыс. долл.), а также предметы, "внешне похожие" на антиквариат, документы на имя председателя ОАСК и его близкого родственника.

Также обнаружены в сейфах крупные суммы иностранной наличности: более 3,7 млн долл., 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей (израильская валюта). Общая сумма этой валюты в гривне – около 131 млн.

Напомним, 17 июля 2020 года Специальная антикоррупционная прокуратура и НАБУ сообщили о подозрении председателю ОАСК Павлу Вовку, его заму Владимиру Келеберде, пяти судьям ОАСК, председателю Государственной судебной администрации Украины Зеновию Холоднюку и еще четырем лицам.

Их подозревают в попытке захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия и создания искусственных препятствий в их работе. В Генпрокуратуре раскрыли детали следствия по делу ОАСК.