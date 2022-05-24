Миллионы на медикаменты: как украинский бизнес помогает больницам во время войны

Как бизнес помогает медикам / Фото: Коллаж: Сегодня, КГГА

Украинские госпитали и больницы сейчас как никогда нуждаются в медикаментах. На помощь приходят волонтеры и крупный бизнес, которые закупают и передают для нужд медиков партии самых необходимых лекарств и расходных материалов на миллионы гривен.

Благодаря благотворительному взносу в размере 5 миллионов гривен, который компания "Киевстар" перечислила БФ "Твоя опора", удалось закупить необходимые препараты и изделия медицинского назначения для 12 больниц в 8 областях Украины, а также двух интернатов. Остальные средства пошли на реабилитацию трех подопечных фонда, которые были вынуждены эвакуироваться из-за военных действий.

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Компания "Интерпайп" тоже не осталась в стороне. Она предоставила больницам города Днепр и военным Днепропетровской области медикаментов и оборудования на сумму более 1,8 млн грн: препараты искусственной крови, антисептики, обезболивающие и другие медикаменты, перевязочные материалы и медицинские расходники. При необходимости оказывают и гуманитарную помощь: средства гигиены, постельное белье, питьевую воду.

Компания "Метинвест" Ахметова и Новинского закупила для больниц, принимающих людей и раненых бойцов, на более 50 миллионов гривен антисептики, антибиотики, расходные материалы, жгуты и многое другое. Кроме того, компания закупила для бойцов 26 000 аптечек и медицинских турникетов.

IT-компании Украины не отстают. Так, компания EPAM передала более 21 млн грн в пользу благотворительных организаций "Красный Крест Украины", "Аист", Razom, "Крона" и Group 35. В частности, 10 млн гривен компания выделила обществу "Красный Крест Украины" для обеспечения медицинских нужд больниц и потребностей переселенцев.

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Как известно, компания "Метинвест" вложила более 1,2 млрд грн в помощь Украине и украинцам. Так, было закуплено более 100 тыс. бронежилетов для украинских бойцов, передали также автомобили и горючее, дроны, рации, тепловизоры и каски.

Также компания развернула мощный гуманитарный фронт: проект "Спасаем жизни", созданный совместно с ДТЭК и в координации с Фондом Рината Ахметова, закупил более 2,6 тыс. тонн продуктов питания для обеспечения украинцев и формирования стратегических продовольственных запасов в городах присутствия.