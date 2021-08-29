Пойдут ли ученики 1 сентября в школу – министерство определилось с графиком учебного года

Коронавирус позволяет дать старт учебному году 1 сентября / Коллаж "Сегодня"

Министерство образования и науки Украины определилось с расписанием начала и окончания учебного года, а также с периодом каникул. Пока показатели заболеваемости на COVID-19 позволяют начать учебный год по традиционному расписанию.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Учебный год в Украине стартует традиционно 1 сентября. Занятия начнутся в обычном формате – в классах. Переход на дистанционное обучение произойдет только в случае резкого роста количества больных с коронавирусом.

Учебные коллективы могут самостоятельно определять даты каникул. Министерство рекомендуют такой график на учебный 2021-2022 год:

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Осенние каникулы – с 25 по 31 октября 2021 года;

Зимние каникулы – с 25 декабря 2021 года по 9 января 2022 года;

Весенние каникулы – с 28 марта 2022 года по 3 апреля 2022 года;

Летние каникулы – с 1 июня 2022 года по 31 августа 2022 года.

Дополнительные выходные дни:

14 октября – День защитника Украины

25 декабря – Католическое Рождество

8 марта – Международный женский день

25 апреля – Пасха

1 мая – День труда

9 мая – День победы.

Напомним, что министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко ранее заявлял, что если будут осложнения эпидситуации, если будет увеличение количества случаев и по адаптивному карантину страна перейдет в оранжевый или красный уровень эпидемиологической опасности, тогда школы будут отправлены на удаленное обучение.

А доктор Евгений Комаровский рассказал, что нужно делать, чтобы минимизировать возможность заражения детей коронавирусом.