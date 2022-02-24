Минобороны сделало обращение к украинцам из-за утренних обстрелов

Резников призвал не паниковать / Фото: Коллаж: Сегодня
Министр обороны Алексей Резников сделал обращение к гражданам Украины в связи с ночными обстрелами и введением военного положения в Украине. Текст он опубликовал на своей странице в Facebook.
Не паниковать
"Враг начал интенсивные обстрелы наших подразделений на востоке, а также центры военного управления и аэродромов в других регионах. Украинская армия держит оборону и дает отпор русским войскам. Наши военные делают все, чтобы защитить вас и не дать агрессору шанс на прорыв. Сегодня я в очередной раз обращаюсь к вам: сохраняйте спокойствие! По возможности оставайтесь дома. Ситуация контролируема, но нашей армии сейчас как никогда нужна ваша поддержка. Ваше спокойствие и уверенность в Вооруженных силах Украины наилучшая помощь! Мы будем оперативно информировать о ситуации", – написал он.
Что произошло утром
- Советник министра МВД Антон Геращенко рассказал, где в Украине фиксируют взрывы после громкого заявленияпрезидента РФ Владимира Путина о начале спецоперации в Украине. Геращенко отметил, что в Украине были ракетные удары по центрам военного управления, аэродромам, военным складам в Киеве, Харькове и Днепре. Идут артиллерийские обстрелы границы.
- В городе Нежин Черниговской области обстреляли командно-диспетчерский пункт ГСЧС. В результате обстрела ранены трое спасателей.
- В Черкасской области объявлена эвакуация. Речь идет об Уманском районе.
- Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что продолжатся обстрелы объектов военной инфраструктуры.
- В Киеве звучат сирены гражданской обороны, утром были слышны обстрелы районов.
- Укрзализныця сообщила о том, что все поезда курсируют согласно графику.
- В Луганской области началась эвакуация местных жителей.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил о введении военного положения по всей Украине.