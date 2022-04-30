Мину установили российские оккупанты: в Киевской области погиб энергетик, ремонтировавший сеть

Еще два работника находятся в больнице / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

28 апреля от российской мины погиб работник ремонтной бригады ДТЭК. Еще два инженера оказались в больнице.

Как сообщили в пресс-службе компании, трагедия произошла в Киевской области – энергетики ехали по грунтовой дороге и подорвались на заложенном оккупантами взрывном устройстве.

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"Компания выражает глубокие соболезнования семье погибшего ведущего инженера и пострадавших специалистов аварийной бригады, которые с первого дня войны работают на энергетическом фронте, чтобы возвращать свет на освобожденных от оккупации территориях", – отметили в ДТЭК.

Семьям пострадавших и погибшего оказывают необходимую поддержку и материальную помощь. Компания способствует тому, чтобы энергетики получили подобающее лечение.

Подробности трагедии

Известно, что аварийная бригада двигалась в районное подразделение после выполнения работ в Макаровском районе. Автомобиль взорвался на заложенном взрывном тротиловом устройстве на глубине 60 сантиметров от земли с выведенным спусковым механизмом.

По выводам экспертов, такие механизмы не имеют металла, поэтому их саперам обнаружить сложнее. На обратном пути бригадный автомобиль задел этот механизм и произошел взрыв.

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Компания работает в соответствии со специальной разрешительной процедурой выполнения работ для того, чтобы электромонтеры могли безопасно работать. Маршрут предварительно проверяли на наличие мин работники ГСЧС и выдали разрешение на ведение работ.

Героическая работа в условиях войны

Бригадный автомобиль двигался утром на место работ и после завершения по одной и той же согласованной трассе, не меняя маршрута. Чтобы избежать подобных случаев, специальная комиссия подробно обследует территорию и установит обстоятельства инцидента.

"Мы стараемся делать все возможное, чтобы максимально обезопасить наших работников. Аварийные бригады выезжают на место работы исключительно после саперов, тщательно проводящих разминирование территорий и выдающих разрешение. К большому сожалению, подобные трагедии все равно случаются", – заверил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

По его словам, компания предоставит всю необходимую помощь для лечения пострадавших энергетиков и поможет семье погибшего. Он также поблагодарил энергетиков, которые героически выполняют свою работу в военное время и обеспечивают тысячи людей электроэнергией.

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