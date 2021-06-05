Минздрав обновил зоны карантина. Вскоре 15 регионов могут перейти в зеленую

Они соответствуют ее показателям – в то же время страна пока что находится в желтой эпидемиологической зоне

По состоянию на утро, 5 июня, в Украине 15 регионов соответствуют показателям зеленой зоны карантина. В то же время, на данном этапе страна находится в желтой зоне.

Об этом свидетельствуют данные с сайта Минздрава.

Близки к зеленой зоне показатели в Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой областях.

А за минувшие сутки к ним присоединилась еще Донецкая и Львовская область. Там улучшилась ситуация с коронавирусом – снизился коэффициент выявления новых случаев инфицирования.

Киев также соответствует показателям зеленой эпидемиологической зоны, однако коэффициент новых случаев второй день подряд составляет ровно 5%.

Реклама

Ранее мы сообщали, что на прошлых выходных во Львове, Киеве и Одессе начали работать центры вакцинации для украинцев, которые записались в очередь в приложении "Дія".

Также напомним, можно ли вакцинироваться тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Также смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на течение коронавируса: