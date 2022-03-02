Мирному жителю оторвало ногу — жуткое видео атаки оккупантов в Энергодаре

Мирные жители отводят оккупанта от Запорожской АЭС / Коллаж "Сегодня"

Жители города Энергодар Запорожской области продолжают сдерживать войска агрессора на подходе к городу. В первую очередь украинцы защищают от захватчиков Запорожскую АЭС. Десятки безоружных людей с самого утра вышли на улицы против противников с автоматами в руках.

Очевидцу удалось записать видео, как российские солдаты бросают в сторону мирных жителей гранату. После взрыва человек за кадром говорит, что одному из пострадавших оторвало ногу.