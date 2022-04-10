Много осадков: какой будет погода в Украине 10 апреля

В Украине ожидаются осадки/Фото: коллаж: "Сегодня"

Погода в Украине в воскресенье, 10 апреля, будет богатой на осадки в виде дождя. Температура воздуха в разных регионах будет колебаться от мороза до 24° тепла.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в регионах

10 апреля в западных, северных областях и в большинстве центральных областей Украины погода ожидается холодной. Температура воздуха здесь будет завтра днем ​​только +7...+12 градусов.

При этом в западных областях ночью столбики термометров опустятся до +1…+5 градусов, а в Карпатах местами – 0…-2 градуса мороза.

В восточных и южных областях, в Полтавской области, в Днепре и Кропивницком 10 апреля ожидается теплая погода. Воздух прогреется до отметки +12…+18 градусов, а местами до +19…+22 градусов.

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В то же время дожди ожидаются в центральных и северных областях, а местами в западных регионах и отдельных районах Одесской области.

Напомним, NASA показало новые фото поверхности северного полушария Марса, где наступила весна и начал таять снег на песчаных дюнах.