Мог горы свернуть. История погибшего Героя Сергея Компанийца

Сергей Компаниец - один из «киборгов», защищавший Донецкий аэропорт. Фото: коллаж "Сегодня"

В Голубовке Днепропетровской области простились с погибшим бойцом 93-й отдельной механизированной бригады Сергеем Компанийцем. Он пошел защищать Украину еще в 2014 году. Сергей Компаниец – один из "киборгов", защищавший Донецкий аэропорт. Он погиб в боях под Изюмом Харьковской области. В последний путь Героя провожало все село.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Что известно о Герое?

В родной Голубовке Сергея Компанийца уважали. Односельчане говорят, что всегда будут его помнить, как трудолюбивого и непоседливого, улыбающегося и неугомонного. Он был готов прийти на помощь в любой момент.

"Сергею не раз говорили, когда наведывался домой: бросай все и возвращайся к мирной жизни. Он отвечал: Кто, если не я", – рассказал брат погибшего Александр Компаниец.

Дядя защитника говорит, что Сергей хорошо возился по хозяйству и мог горы свернуть: и траву покосить, и картошку посадить, и огород прополоть.

"Сергей был очень хорошим человеком. На поле боя не оставлял своих. Вывозил и раненых собратьев, и тела погибших. В селе его знают, как хорошего безотказного человека, готового поделиться последним", – рассказал дядя Сергея Николай.

Учительница Сергея вспоминает, как тот накануне контрольной отдал одноклассникам свои запасные тетради. Даже себе не оставил. Пришлось идти покупать.

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"Однажды захожу в класс – доска грязная. Спрашиваю, кто дежурный. Молчат. Тогда Сергей встает. "Компаниец, это ты дежурный?". Нет, не я. Но со мной ничего не произойдет, если я вытру доску", – вспоминает учительница Неля Славна.

Она добавила: "Низкий поклон родителям, воспитавшим такого сына, который отдал жизнь за нас".

Сергею Компанийцу было 46 лет. У него остались родители, брат и 16-летний сын Александр.

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В последний путь Героя провожало все село. Фото: Днепропетровская ОВА

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