Мог повториться 2014-й год: новые митинги планировали по сценарию Луганска и Донецка

Денис Монстырский (на фото справа) заявил о вероятности митингов по сценариям 2014 года. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине планировались массовые акции не только в Киеве, но и в нескольких областях в 1,5 часах езды от границы с Россией. Целью этих акций было подстрекать украинцев к "переменам" по сценарию, который 8 лет назад применили в Крыму, Донецке и Луганске.

Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский во время брифинга 31 января.

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По его словам, готовившиеся в Украине митинги были направлены на разбалансирование внутриполитической ситуации и на насилие против правоохранителей и других лиц, принимающих участие в митинге.

"Проведу параллели, что так же в 2014 году в городах Луганске, Донецке, в Крыму. Приводились люди специально, в то время из Российской Федерации. Поднимались так называемые псевдоактивисты, которые также демонстрировали вроде бы волю местного населения к переменам, провоцировали насилие в отношении правоохранительных органов, тем самым подстрекая других граждан", – сказал министр.

Кто бы пострадал от новых митингов

По словам Монастырского, это в Киеве была только первая запланированная подобная акция. Подобные массовые мероприятия планировались в ряде городов центральной Украины.

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"В частности, это были Сумская, Черниговская, Полтавская и Черкасская области. То есть области, в час-полтора доезда в Киев и наших северных границ с Российской Федерацией", – рассказал он.

Что известно

В Украине группа лиц планировала массовые беспорядки на территории страны. Их задержала полиция. Об этом правоохранители сообщили вчера, 30 января.

Во время митингов планировалось, что должна была пролиться кровь "активистов". Кроме того, в центре Киева жгли бы шины и автомобили.

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Заранее была заготовлена кровь, которая якобы должна пролиться среди активистов. Также к этим "активистам" должны были подойти медики, чтобы якобы оказали бы помощь. В результате "пострадавших" показали бы в новостях на телеканалах.

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