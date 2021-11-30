Могут выпустить? Для лидера антивакцинаторов Стахива собрали почти 1 млн грн залога

Для Стахива собрали залог. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине лидера антивакцинаторов Остапа Стахива могут выпустить из СИЗО. Для него собрали 998,8 тысяч гривен, которые необходимы для внесения залога.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Права человека".

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Стахива могут выпустить?

18 ноября Галицкий суд Львова арестовал Остапа Стахива с возможностью внесения залога в размере 998,8 тысяч гривен.

30 ноября появилась информация о том, что сторонникам Стахива удалось собрать необходимую сумму для залога, которая составляет 998,8 тысяч гривен. Пока лидер антивакцинаторов остается в СИЗО.

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Подробности от СБУ

Антивакцинаторы призвали к насильственному изменению конституционного строя. По предварительным данным, их действия координировали российские кураторы.

В результате сразу в нескольких регионах Украины деятельность антиукраинской группировки прекращена.

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Лидеру так называемых антивакцинаторов и еще одному фигуранту производства, гражданину РФ, сообщили о подозрении по ст. 109 Уголовного кодекса.

В распоряжении СБУ есть безоговорочные доказательства причастности фигурантов к противоправной деятельности, в том числе переписка, в ходе которой злоумышленники подыскивали оружие и соучастников, которые должны были захватить власть в регионах.

Затем они собирались создать на территории Украины территориальные общины с "собственной милицией" и "экономикой".

Кроме того, во время санкционированных обысков изъяты доказательства, указывающие на возможное финансирование их деятельности представителями РФ.

Что известно о лидере антиваксеров Стахиве?

35-летний Остап Стахив – известный во Львове провокатор, глава маловлиятельной ОО "Идея нации". Его часто обвиняли в организации заказных акций и расследований, из-за чего несколько раз бросали в мусорный бак и обливали зеленкой.