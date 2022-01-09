Мокрый снег и дождь: погода в Украине на 9 января (карта)

На юге и востоке существенных дождей и снега не прогнозируют. Коллаж "Сегодня"

Погода в Украине в воскресенье, 9 января, будет довольно теплой, воздух прогреется в среднем до 0...+2 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр

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Погода в регионах

По всей территории будет идти либо снег, либо дождь. В западных, северных и центральных областях Украины будет идти снег и мокрый снег. В центральных регионах снег будет переходить в дождь.

Днем в западных областях осадки будут прекращаться. На юге и востоке существенных дождей и снега не прогнозируют, однако незначительные осадки местами все же возможны. В Киеве будет падать снег и мокрый снег. Столбики термометров будут показывать -1 ... + 1 градус.

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Рекомендации для пешеходов во время гололеда:

Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.

Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.

При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.

Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.

Обходите металлические крышки люков.

Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.

Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.

Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.

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