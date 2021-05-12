Молодежь вакцинируется вне очереди: Ляшко пригрозил наказанием

Сейчас в Украине должны вакцинировать только людей старше 65 лет, но в прививочных кабинетах замечены 20-35-летние

Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

В Украине идет вакцинация людей старше 65 лет, вот только здесь уже не обошлось без скандала – на прививках замечена молодежь вне очереди. Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко пригрозил ответственностью для нарушителей и пообещал служебную проверку. Об этом он сказал в интервью "Сегодня".

Сейчас в соцсетях стали появляться фото вакцинации людей 20-35 лет в обход очереди, хотя по плану прививки положены категории 65+. По словам чиновника, такие кадры стали появляться в основном в Киеве.

"Сегодня прививаются в пунктах прививок вакциной AstraZeneca люди 65 лет с приоритетом для людей наиболее преклонного возраста и с хроническими заболеваниями. Если кто-то нарушает, то должен нести за это ответственность. Мы четко это проговорили. Эти факты, когда кто-то вакцинировался вне очереди, а люди, которые были записаны не получили вакцину – будут рассмотрены и будут проводиться служебные проверки", – сказал Ляшко.

По его словам, на прошлой неделе он без предупреждения проехал по кабинетам прививок в Одесской области.

"Я был в районных центрах, видел списки, был непосредственно на прививках, смотрел, как отбирают на вакцинацию. Во всех четко определенные сроки, четко происходит прозвон. Я лично не видел в пунктах прививок людей моложе 65", – подчеркнул санврач.

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Тем временем президент Владимир Зеленский поддержал идею начать вакцинацию людей из электронной очереди, но в определенные дни.

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