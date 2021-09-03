Компания парней устроила пляски на танках Харьковского бронетанкового завода – скандальное видео

Как эти люди попали на закрытое оборонное предприятие, еще только предстоит выяснить / Коллаж "Сегодня"

В интернете появилось видео, как неизвестные молодые люди проникли на территорию Харьковского бронетанкового завода и беспрепятственно осмотрели и сняли на видео находящуюся там военную технику. Напомним, это предприятие находится в подчинении государственного концерна "Укроборонпром" и имеет статус стратегического.

О непрошенных гостях стало известно из видео, которое появилось в интернете.

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"На кадрах видно, что ребята осматривают самоходную артиллерийскую установку 2С2 "Гвоздика", а один в балаклаве танцует на ней. Проходной двор, а не стратегическое предприятие Укроборонпрома", – написал один из комментаторов.

Сайту "Сегодня" подтвердили, что инцидент действительно произошел на Харьковском бронетанковом заводе.

"Такой факт на территории ХТЗ действительно был. Неустановленные лица проникли на территорию ХТЗ, после чего и совершили подобное. Основная задача завода – понять, каким образом они проникли на территорию и сделать так, чтобы подобное не повторилось", – рассказали нам в пресс-службе завода.

Это не первый скандал, когда на Харьковский бронетанковый завод проникают блогеры и выкладывают оттуда в открытый доступ фото и видео.