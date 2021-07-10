Моргенштерн въехал в Украину – СБУ допускает, что это правда

Скандальный российский рэпер Моргенштерн, которому запретили въезд в Украину, утверждает, что якобы попал на территорию нашей страны.
Артист опубликовал видео на фоне подсолнечного поля, где похвастался, что вместе с невестой якобы пересек границу.
"Медовый месяц продолжается. Мы в Украине", - сказал он.
Однако никаких конкретных доказательств, что он действительно находится на территории Украины, Моргенштерн не привел.
В Службе безопасности Украины сообщили "Сегодня", что пока они выясняют, в Украине ли Моргенштерн. По данным спецслужбы, возможны два варианта: либо он блефует, либо действительно пересек границу.
"То, что он в списке Минкульта – не запрещает ему приезжать в Украину. Ведь внесение в список предполагает два варианта- запрет въезда и незапрещение въезда", – ответили нам силовики.
Напомним, Моргенштерну запретили въезд в Украину после того, как он анонсировал несколько концертов в этом году. 22-летнего Алишера внесли в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины. После этого рэпер подал иск в Окружной административный суд города Киева, чтобы ему разрешили въезд в нашу страну.
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