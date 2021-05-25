Мощные ливни и пожарная опасность: где погода не порадует украинцев (карта)

В среду, 26 мая, погода будет переменчивой: в одних регионах Украины синоптики ожидают сильные дожди, а в других чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
На западе Украины и в центральных областях синоптики прогнозируют мощные ливни с грозой. Температура днем будет достигать от 20 до 24 градусов, а ночью столбики термометров покажут от 9 до 13 градусов.
В большинстве районов Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской и Тернопольской областей ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.
В регионах днем температура будет достигать 24-28 градусов тепла, а ночью жара спадет до отметки 14 градусов.
Как сообщали новости "Сегодня", на днях по Украине прошелся ураган, который уже натворил немало беды.
А во Львовской области из-за сильных ливней затопило город.
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