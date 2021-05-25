Мощные ливни и пожарная опасность: где погода не порадует украинцев (карта)

На западе и в центральных областях синоптики ожидают мощные ливни с грозой, а в некоторых – чрезвычайный уровень пожарной опасности

В среду, 26 мая, погода будет переменчивой: в одних регионах Украины синоптики ожидают сильные дожди, а в других чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе Украины и в центральных областях синоптики прогнозируют мощные ливни с грозой. Температура днем будет достигать от 20 до 24 градусов, а ночью столбики термометров покажут от 9 до 13 градусов.

В большинстве районов Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской и Тернопольской областей ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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В регионах днем температура будет достигать 24-28 градусов тепла, а ночью жара спадет до отметки 14 градусов.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях по Украине прошелся ураган, который уже натворил немало беды.

А во Львовской области из-за сильных ливней затопило город.