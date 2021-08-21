Мой друг. Посольство США поздравило украинцев с Днем Независимости песней (видео)

Пока дипломаты пели, на видео показали украинскую столицу и учения НАТО / Фото: коллаж "Сегодня"
Накануне 30-й годовщины Дня Независимости Украины украинские и американские сотрудники посольства США в Киеве спели поздравительную песню.
Об этом сообщает пресс-служба посольства в Twitter.
"С приближением Дня Независимости Украины украинские и американские работники Посольства спели песню Kozak System "Мой друг" в честь дружбы между народом Украины и США. США решительно поддерживают Украину – ее суверенитет, территориальную целостность, демократию и процветание", – говорится в сообщении.
Репетиция парада ко Дню Независимости – прямая трансляция
В видеоролике поют дипломаты, а на кадрах появляются наиболее знаковые события сотрудничества Украины и США – там совместные военные учения. А также можно увидеть украинскую столицу, над которой развевается сине-желтый флаг.
Что запланировано на День Независимости
В нынешнем военном параде в столице примут участие более 5000 военных, более 50 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники.
В День Независимости Украины на Крещатике будет три колонны – пешая, воздушная и механизированная.
Интересно, что пешую колонну сводных парадных расчетов Национальной гвардии Украины будут представлять сразу четыре "коробки":
- кинологическое подразделение со служебными собаками;
- военнослужащие специального учебно-тренировочного батальона "Почетный Караул";
- курсанты Национальной академии;
- сводный оркестр.
Ранее мы сообщали:
- что военный парад далеко не единственная культурная программа на 30-летие независимости Украины. Президент Владимир Зеленский рассказал, что День Независимости будем праздновать три дня.
- к военному параду подлатали асфальт на Крещатике.