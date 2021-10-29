Можно ли детям вакцинироваться от COVID-19: ответ от Минздрава

Вакцинация детей в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"
Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что получить прививку от коронавируса может ребенок с 12 лет и только одной вакциной – Pfizer. Другими – нет.
Об этом Кузин сообщил в интервью изданию "Гордон".
Ребенок может вакцинироваться с 12 лет
Как рассказал Кузин, при согласии родителей ребенок может быть вакцинирован по медицинским показаниям (если у него имеется тяжелое заболевание, инвалидность).
Для этого педиатр выдает заключение, что он рекомендует такому ребенку пройти вакцинацию, и подросток прививается двумя дозами вакцины Pfizer.
Кроме того, когда ребенок должен посетить другое государство (по учебе, для участия в спортивных соревнованиях, олимпиаде) при желании родителей и наличии требования о вакцинации в той стране, куда направляется школьник, выдается медицинское заключение педиатра, что по социальным обстоятельствам ребенку рекомендуется прививка. И с 12 лет он может пройти полный курс вакцинации.
Что делать, если педиатр отказывает в вакцинации ребенка?
Если педиатр отказывается, то ему следует показать нормативную базу. Она есть в открытом доступе на сайте МОЗ.
"Мы также сталкиваемся с тем, что врачи не совсем понимают ситуацию или не всегда вовремя получают ту или иную информацию, поэтому занимаемся разъяснением", – отметил Кузин.
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