Можно ли людям с гипертонией прививаться от COVID-19 – медики ответили

Гипертоникам советуют вакцинироваться от коронавируса. Фото: коллаж "Сегодня"

Украинцам, у которых повышенное давление, рекомендуют вакцинироваться от коронавируса. Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями находятся в группе риска тяжелого течения COVID-19.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Украины.

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Почему нужно вакцинироваться людям с гипертонией?

Люди пустили миф, что с повышенным давлением нельзя вакцинироваться от коронавируса.

На самом деле гипертония является прямым показанием к вакцинации, так как коронавирус может привести к осложнениям сердечно-сосудистых болезней или даже смерти пациента.

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Людям рекомендуют вакцинироваться. Фото: РБК

Нужен ли тест на антитела перед COVID-вакцинацией?

Украинцам не нужно делать тест на антитела перед вакцинацией от коронавируса. Его результат не позволяет сделать вывод об уровне иммунной защиты человека.

Надежных данных о том, сколько длится иммунитет после перенесенного СOVID-19, пока нет. Вакцины уменьшают риск госпитализации и смерти, а также способны облегчить течение и последствия болезни. Так что, если вы переболели, вам все равно нужно прививаться.

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В Украине разрешили бустерную COVID-вакцинацию: кому будет доступна

Министерство здравоохранения одобрило введение в Украине бустерной дозы вакцины против коронавируса для всех людей старше 18 лет. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Как рассказал Ляшко, Минздрав подписал документ о введении бустерной дозы вакцины против COVID-19 для всех вакцинированных от 18 лет, независимо от того, какой вакциной они прививались.