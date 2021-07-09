Можно ли в Украине платно вакцинироваться Pfizer – расследование "Сегодня"

Киевскую больницу на днях заподозрили в торговле вациной Pfizer. МОЗ пока проверяет эту информацию, однако новости "Сегодня" решили сами проверить ее достоверность. Корреспондент Анна Безуглая попыталась записаться на прививку для избранных.

Для начала журналистка под видом желающей вакцинироваться позвонила в ту же клинику, где якобы за деньги привили известную блогера и ее мужа – с чего и начался скандал, – названия заведения они не скрывали.

"Можно у вас вакцинироваться от коронавируса? – На данный момент мы формируем списки. То есть на данный момент нет, но на вакцинацию формируются списки. – А подскажите, пожалуйста, сколько это стоит? – Вся информация будет тогда", – именно такой состоялся разговор.

Каким препаратом будут прививать там также, как отметили, пока сами не знают. Мол, вакцины в ожидании желающих сделать прививку в данный момент нет.

Ситуацию же с прививкой блогера объяснили так:

"Это было предварительно, а по следующей вакцинации формируются списки в данный момент", – ответили корреспонденту.

Что говорят власти

Pfizer сейчас прививают группы риска, работников органов госвласти, педагогов и организованные коллективы. И чиновники клянутся: ни одна доза ни в столице, ни где-то еще не могла быть использована не по назначению.

"Утечка вакцины Pfizer из нашей системы абсолютно исключена, как из состава регионального, так из учреждений здравоохранения. Думаю, это или реклама своей фирмы, или фейковая информация", – утверждает региональный координатор вакцинации в Киеве Василий Животенюк.

Уколоться остаточной дозой – причем любой вакцины – тоже нельзя. Такую опцию отменили еще весной.

"Возможность вакцинироваться кому-то, кто не относится к действующим этапам вакцинации, которые в данный момент проходят, – такой возможности у этих людей нет", – говорит пресс-секретарь Минздрава Роман Борщ.

В Минздраве также отмечают, что вакцинации на платной основе в стране нет, и пока даже говорить о такой возможности рано.

"Украина закупает эти вакцины через механизм государственных закупок. Также мы получаем вакцину против COVID-19 безвозмездно в рамках глобальной инициативы COVAX. И Украина делает все для того, чтобы бесплатно защитить своих граждан от коронавируса", – подчеркнул Борщ.

Результаты расследования

Что касается того, как блогеру удалось вакцинироваться Pfizer , в клинике объяснили: в тот день в медучреждение приехала мобильная бригада – прививали работников больницы и педагогов. Но был еще и резервный список: кто готов приехать по вызову – того и прививают.

"Кроме стандартных 120 пациентов у нас еще был список около 30 человек, которым можно провести вакцинацию, которые были готовы в течение 45 минут приехать на вакцинацию – такое было условие формирования списка резерва", – не скрывает Максим Горобейко, медицинский директор клиники.

В медучреждении уверяют, что вакцинировали всех бесплатно.

Тем не менее окончательно решить, законно ли укололи дозу блогеру, и имела ли право это делать частная клиника, должны в Минздраве. Пока продолжается расследование, там никаких комментариев не дают.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения Украины инициировало расследование по факту возможной продажи вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech, что делать категорически запрещено. Ведомство узнало об этом от представителей средств массовой информации.

Мы также писали, что киевляне могут записаться на массовую вакцинацию от COVID-19 и не тратить время в живой очереди. Предварительная запись для жителей столицы доступна через онлайн-сервис Helsi (helsi.me).