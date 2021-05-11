Мультидисциплинарный подход в лечении рака простаты

В Центре роботизированной хирургии Acıbadem мультидисциплинарная команда медицинских специалистов применяет самые передовые методы лечения рака простаты, которые совершенствовались на протяжении многих лет. Благодаря сотрудничеству различных медицинских направлений, таких как радиология, ядерная медицина, хирургия, радиоонкология и лабораторные исследования пройти успешное лечение смогли уже более 2500 пациентов.

Профессор урологии клиники Acıbadem Али Рыза Курал

Профессор урологии клиники Acıbadem Али Рыза Курал говорит, что все пациенты, которые прошли лечение в клинике, могут в любое время легко связаться с врачами и медсестрами по телефону в чрезвычайной ситуации и могут наблюдаться специалистами в течение всей жизни.

Цель – ранняя диагностика

Проблемы с предстательной железой, возникающие у мужчин старше 50 лет, иногда приводят к развитию рака. Обычные медицинские осмотры и анализ уровня ПСА способствуют раннему выявлению заболевания.

Рак предстательной железы – излечимое заболевание, поэтому ранняя диагностика повышает шанс на успешное лечение. При наличии онкологических заболеваний в анамнезе членов семьи необходимо проходить ежегодные урологические обследования в более раннем возрасте или в период между 45-50 годами.

Профессор Курал говорит: "МРТ – один из методов ранней диагностики, который предоставляет изображение предстательной железы с высоким разрешением и может выявить подозрение на рак простаты у 80 процентов пациентов. Данные МРТ оцениваются в сочетании с показаниями уровня ПСА, и на основе полученных результатов принимается решение о необходимости проведения биопсии".

Система роботизированной хирургии da Vinci

Как работает центр?

В Acıbadem обследуют пациентов с урологическими заболеваниями хирурги и радиологи. Команда на основе полученных анализов назначает биопсию. Затем пациентов направляют на более расширенную Fusion-биопсию. Но ключевым анализом определения рака простаты остается ПЭТ/КТ с 68Ga-ПСМА, с помощью которого можно не только оценить опухоль, но и определить, не распространилась ли она на лимфоузлы или кости.

Достижение роботизированной хирургии

Применяя систему роботизированной хирургии da Vinci, врачи могут снизить вероятность постоперационных осложнений. Али Рыза Курал говорит: "Несомненно, роботизированная хирургия с применением робота da Vinci продолжает развиваться. Поскольку мы разработали уникальную технику сшивания мочевыводящих путей и мочевого пузыря, наиболее частные осложнения после операции рака простаты (недержание мочи, эректильная дисфункция) были устранены. Достигнутые результаты Центра роботизированной хирургии Acıbadem сопоставимы с результатами ведущих мировых центров. Мы добились сочетания способности контролировать рак и сохранять функцию простаты".

Клиника рада сообщить вам, что в Acıbadem готовы к приему пациентов, соблюдая беспрецедентные меры безопасности и специальный режим работы. Для организации своего медицинского путешествия в Турцию вы можете обратиться в представительства Acıbadem в Украине:

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