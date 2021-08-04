Мужчина с гранатой в Кабмине: все подробности

Неизвестный мужчина пришел в Кабинет министров с гранатой и угрожает ее взорвать. Соответствующее видео опубликовал в Facebook председатель правления ВОО "Стоп коррупции" Игорь Бондарчук.

Сайт "Сегодня" ведет текстовый онлайн события:

11:54 Прохнич находился в затруднительном материальном положении, об этом рассказали знакомые ветерана.

"Если у человека нет жилья, он все равно работает, денег не просит. У него есть желание что-то делать. Но… Иногда мы ему помогали – когда он обращался. У нас есть организация, с 2014 года помогаем ветеранам, психологически, морально, иногда даже материально", – сообщил волонтер Василий Алексюк в эфире "Украина 24".

11:45 Как сообщил глава Нацполиции, переговоры с "террористом" велись около 10 минут и Прохнича удалось убедить сдаться. О чем именно говорили – не раскрывают.

11:44 Видео, как выводят "террориста" из здания Кабмина:

11:34 Мужчина извинился перед правоохранителями за свое поведение.

11:28 Толкнуть на захват Кабмина Прохнича могло обостренное чувство справедливости, присущее прошедшим войну людям.

"Как у каждого ветерана, он не без проблем. Психологически что-то есть. Но какие-то особенные его проблемы мне неизвестны. Лично с ним мы такое не обсуждали. Человек вернулся с фронта, у него острое ощущение справедливости. Возможно, он обращался в Кабмин, ему не ответили", – рассказал "Сегодня" депутат Ирпенского горсовета Антон Головенко.

11:27 ПРОХНИЧ ЗАДЕРЖАН

11:25 Стало известно имя мужчины с гранатой – это Владимир Прохнич из Ирпеня.

11:22 Проезд по Грушевского перекрыли из-за инцидента с гранатой.

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11:21 Граната, которой ветеран угрожает Кабмину, – РГО (ручная противопехотная оборонительная ударно-дистанционная граната). Пока мужчина ее держит зажатой, взрыв не произойдет.

11:18 Как должны действовать правоохранители в случае захвата здания, рассказал "Сегодня" экс-советник министра МВД Владимир Мартыненко:

"Охраной здания Кабмина занимается Управление госохраны. Сотрудники УГО проводят внешний осмотр людей при входе в здание. Но ситуация была такой, что УГО вынуждено было пропустить этого человека.

Требуется эвакуация. Кабмин большое здание, но в подобных ситуациях, когда есть взрывоопасный объект, людей будут эвакуировать.

На этот счет существуют специальные инструкции. Например, надо оценить серьезность ситуации. И сейчас, по внешним признакам, это боевая граната, сомневаться в этом пока что нет оснований.

Далее, проводятся переговоры, с участием психолога. Требуется установить его эмоциональное состояние. Это целая процедура, которая проводится с подвязкой к конкретной ситуации.

Полиция ничего не будет скрывать, к этой ситуации приковано внимание всей страны".

11:17 Спецназ распаковывает экипировку под зданием Кабмина. Известно, что ветеран выдвинул свои требования, но пока неизвестно – что именно требует мужчина.

11:02 Спецназ прибыл к зданию Кабинета министров в Киеве. Не исключено, что будут брать штурмом.

10:57 Мужчину с гранатой опознали – им оказался ветеран войны на Донбассе. Об этом "Сегодня" сообщил депутат Ирпенского городского совета Антон Головенко.

10:42 В полиции Киева говорят, что на место инцидента в Кабмине выехала следственно-оперативная группа. "На место выехала полиция. Информация уточняется", – сообщили нам в полиции.

10:30 Опубликовано видео с мужчиной, который зашел в здание Кабмина с гранатой