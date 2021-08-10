За МН17 и Донбасс ответит. В МИД пояснили, что означает контр-меморандум РФ в суд ООН

Россия подала ответ, так называемый Контр-Меморандум в Международный Суд ООН по поводу обвинений ее со стороны Украины в финансировании терроризма и в расизме. Это означает, что отложенный на два года судебный процесс может продолжаться дальше.

Об этом сказано на сайте Министерства иностранных дел Украины .

"Не возникает сомнений, что все ответы и аргументы, заявленные Россией в ее Контр-Меморандуме, будут признаны Судом необоснованными. В дальнейшем, суд будет определять, существует ли необходимость подачи дополнительных письменных документов, и какие будут установлены процессуальные сроки для следующих шагов", – отмечает в своем комментарии МИД Украины.

Суть обвинений

Россия стала первым государством за всю историю существования Международного Суда ООН, которое обязано предоставить объяснения по существу заявленных претензий относительно нарушений Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

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Украина обвиняет Россию:

- в бездействии в проведении расследования крушения самолета MH-17;

- в бездействии в проведении расследования обстрелов гражданского населения в Волновахе, Краматорске, Мариуполе и Авдеевке;

- в бездействии в проведении расследования организации ряда взрывов во время массовых мирных собраний в Харькове и других городах;

- в непрепятствовании в снабжении деньгами и оружием незаконных вооруженных формирований на востоке Украины;

- в проведении кампании культурного уничтожения сообществ крымских татар и украинцев с момента оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь;

- в игнорировании временных мер, которые были назначены судом более четырех лет назад, в том числе о снятии препятствий для деятельности Меджлиса на территории Крыма.

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Ход дела

Украина подала Меморандум в Международный Суд ООН 12 июня 2018 года. Меморандум – это основной элемент письменной части судебного производства в суде ООН. В нем собраны факты, на которых базируется иск Украины, и изложены правовые аргументы. После завершения письменной части производства ни один новый документ не может быть подан на рассмотрение суда без согласия сторон.

В июне 2019 году в Гааге в Международном суде начали рассматривать иск Украина против России по существу .

В ноябре 2019 года Международный Суд ООН принял решение, которым отверг все предварительные возражения России о наличии у Суда юрисдикции, постановил рассматривать претензии Украины по сути и обязал Россию предоставить объяснения по существу заявленных претензий.