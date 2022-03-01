МВД Украины обнародовало попытки оккупантов распространить фейк

Оккупанты публикуют новые фейки. Коллаж "Сегодня"
Довольно непрофессионально, с орфографическими ошибками россияне создают и распространяют такие фейки в информационном пространстве на основе фотографии, обнародованной нашими военными.
Об этом сообщается на странице МВД Украины.
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"А буква в правом верхнем углу в кружочке должна быть такой же, как и первая буква подписанного контакта. А тут "М" в слове "Мамко", да почему-то "К" в кружочке. А еще, у солдата каким-то чудом в поле вроде бы работает wi-fi", – говорится в сообщении.
Кремлевская пропаганда
Вместо этого кремлевская пропаганда все фейками обрастает. Правда, сейчас их определить слишком просто. Вот, например, обращения главарей непризнанных республик об эвакуации вчера были такими экстренными, что их записывали за два дня до того. Об этом свидетельствуют данные роликов. Дата создания – 16 февраля. То есть все происходящее — спланированная провокация Кремля.
"То, что мы видим, — это часть общей картины заготовленной спецоперации, провокации, сценарий которой был написан несколько раньше. Поскольку это очень сложный сценарий, там нельзя в последнюю минуту делать все. Поэтому это делается раньше. То, что мы видим, — доказательства, что это все-таки ложь", — отметил журналист-расследователь издания Bellingcat Христо Грозев.
Еще один фейк о якобы подрыве в Луганске газопровода "Дружба". И видео даже добавили. Вот только не учли сверхважную деталь. Газопровод "Дружба" действительно пролегает через Украину. Но уж слишком далеко от Луганска. Труба идет из России через Беларусь. И уже потом через запад Украины ведет в Словакию.
Потом пришлось оправдываться: не на газопроводе – на распределительной станции горит, по другим сообщениям – АЗС пылает. Был ли реальный взрыв — здесь вопрос огромный. Единственное, что известно точно: истерию искусственно нагнетают. Ведь Украина ежедневно заявляет: никаких наступательных действий не планировала и не планирует.
Ситуация в Украине 28 февраля
- Пятый день вторжения России в Украину начался немного спокойнее, чем предыдущие. В Харькове и Киеве слышали звуки взрывов, в ряде городов звучали сирены, но информации об обстрелах не было. Около 5 утра ситуация изменилась – стало известно, что ракета РФ попала в жилой дом в Чернигове. Тем временем президент Украины продолжает общаться с мировыми лидерами о нападении РФ.
- Этой ночью оккупанты пытались прорвать оборону Киева, но их попытки были тщетными. Украинские военные уничтожили колонны техники оккупанта, враг понес большие потери личного состава. Российские войска деморализованы и истощены.
- В Пентагоне ответили на угрозы президента РФ о ядерном оружии. На сайте Минобороны США написали, что это был ненужный шаг со стороны Путина, потому что Россия никогда не подвергалась угрозе со стороны НАТО и точно не со стороны Украины.
- Президент США Джо Байден проведет телефонный разговор с союзниками США, чтобы обсудить ситуацию в Украине и их скоординированный ответ. Это будут третьи переговоры, инициированные Байденом.