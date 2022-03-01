МВД Украины обнародовало попытки оккупантов распространить фейк

Оккупанты публикуют новые фейки. Коллаж "Сегодня"

Довольно непрофессионально, с орфографическими ошибками россияне создают и распространяют такие фейки в информационном пространстве на основе фотографии, обнародованной нашими военными.

Об этом сообщается на странице МВД Украины.

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"А буква в правом верхнем углу в кружочке должна быть такой же, как и первая буква подписанного контакта. А тут "М" в слове "Мамко", да почему-то "К" в кружочке. А еще, у солдата каким-то чудом в поле вроде бы работает wi-fi", – говорится в сообщении.

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Кремлевская пропаганда

Вместо этого кремлевская пропаганда все фейками обрастает. Правда, сейчас их определить слишком просто. Вот, например, обращения главарей непризнанных республик об эвакуации вчера были такими экстренными, что их записывали за два дня до того. Об этом свидетельствуют данные роликов. Дата создания – 16 февраля. То есть все происходящее — спланированная провокация Кремля.

"То, что мы видим, — это часть общей картины заготовленной спецоперации, провокации, сценарий которой был написан несколько раньше. Поскольку это очень сложный сценарий, там нельзя в последнюю минуту делать все. Поэтому это делается раньше. То, что мы видим, — доказательства, что это все-таки ложь", — отметил журналист-расследователь издания Bellingcat Христо Грозев.

Еще один фейк о якобы подрыве в Луганске газопровода "Дружба". И видео даже добавили. Вот только не учли сверхважную деталь. Газопровод "Дружба" действительно пролегает через Украину. Но уж слишком далеко от Луганска. Труба идет из России через Беларусь. И уже потом через запад Украины ведет в Словакию.

Потом пришлось оправдываться: не на газопроводе – на распределительной станции горит, по другим сообщениям – АЗС пылает. Был ли реальный взрыв — здесь вопрос огромный. Единственное, что известно точно: истерию искусственно нагнетают. Ведь Украина ежедневно заявляет: никаких наступательных действий не планировала и не планирует.

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Ситуация в Украине 28 февраля