"Мы херачим по всем подряд, даже по мирным": СМС убитого российского солдата маме

Оккупант не знал, что едет на войну / Фото: Коллаж: Сегодня

Полк "Азов" обнародовал фото смс с телефона уже убитого русского солдата. Об этом в Telegram-канале сообщает оперативный штаб ВСУ.

Мать оккупанта интересовалась, почему он так долго находится на учениях и не отвечает, на что российский оккупант написал, что он не на учениях, а в Украине убивает мирных жителей.

Реклама

- Леша почему ты так долго на учениях и не отвечаешь. Папа спрашивает, можно ли тебе посылку отправить?

- Мама, я уже не в Крыму, не на учениях. Да какую посылку, я сейчас только вздернуться хочу (повеситься – ред.). Я на Украине, тут настоящая война. Мне страшно, мы херачим по всем подряд, даже по мирным. По всем подряд. Нам сказали, что они нас будут приветствовать, а они кидаются под нашу технику, не дают проехать. Называют нас фашистами. Мама, мне очень тяжело", – написал он свое последнее СМС.

Реклама

Азов призвал российских матерей остановить войну и выходить на улицы, иначе их дети будут возвращаться в цинковых гробах.

"Остановите войну, выходите на улицы. Ибо ваши дети умрут – умрут так, как умер владелец этого телефона, бессмысленно и очень больно", – говорится в сообщении.

Российские военные в Украине

Минобороны Украины озвучило данные о потерях оккупанта по состоянию на 6 утра 28 февраля.

В Киеве появились новые билборды с направлением, куда идти российским войскам. В частности, с такими надписями: "Русский солдат, иди на х*й", "Вспомни семью", "Путин проиграл. Весь мир с Украиной" и "Вместо цветов тебя ждут пули".

Реклама

Президент Владимир Зеленский призвал российских военных сложить оружие, оставить технику и убраться с украинской земли, чтобы не пришлось зря умирать.

В Черниговской области жители поселка Сеньковка заблокировали колонну российской военной техники.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук обратилась к Международному Красному Кресту с просьбой вывезти с украинской территории тысячи тел российских военных.

26 февраля в Сумах тероборона задержала технику врага на Курском проспекте. Кроме того, взяли в плен военного Российской Федерации.

24 февраля украинская армия захватила в плен первых российских военных. Кроме того, Россия не только несет потери, но и ее солдаты бегут с поля боя и "просятся" в плен. Под Черниговом сдался целый взвод российских разведчиков.