"Мы идем тебя искать!" В Херсоне партизаны кошмарят захватчиков украинскими дацзыбао

В Херсоне "кошмарят" российские войска. Фото: коллаж "Сегодня"
В захваченном Херсоне украинские партизаны предупреждают российских оккупантов, что в Украине их ждет смерть. Они клеят по городу объявления с интересными надписями.
Соответствующее фото опубликовал замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко в своем Telegram-канале.
"Между тем в Херсоне оккупантов на каждом шагу ждут предупреждения от украинских партизан" – подписал снимок он.
Так, в Херсоне на столбах можно увидеть дацзыбао (рукописная стенгазета, используемая в Китае в 60-70-хх годах для пропаганды или выражения протеста, – Ред.) с такими надписями:
- "1, 2, 3, 4, 5, мы идем тебя искать!"
- "Выйдут наши из тумана, вынут ножик из кармана – будем резать, будем бить, все равно вам, орки, гнить"
- "Что общего у группы KALUSH и ВСУ? Они побеждают"
Предупреждения оккупантам
Напомним, мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что из-за подрыва украинскими партизанами бронепоезда российских оккупантов у врага будут проблемы с техникой и боеприпасами.
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