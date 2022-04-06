"Мы же цивилизованные люди": глава Черниговской области обратился к водителям

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус. Фото: коллаж "Сегодня"

Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус обратился к водителям с просьбой соблюдать правила дорожного движения.

Он записал новое видеообращение и опубликовал на своей странице в Facebook.

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"Уважаемые водители, ездящие по населенным пунктам Черниговской области, особенно местные водители! Я очень прошу, давайте соблюдать правила дорожного движения. Очень скоро коммунальщики всех городов и городков Черниговщины расчистят все дороги. Они уже это делают активно, потому что, слава Богу и ВСУ, у нас тихо последние дни, и мы начинаем жить по правилам. Мы ведь цивилизованные люди. Поэтому сегодня Нацполиция получила задачу сделать все дорожные знаки в соответствии с маршрутами передвижения, особенно там, где есть баррикады определенные, где есть ограничения по движению. На это нам нужно несколько дней", – сказал Чаус.

Также он попросила водителей соблюдать скоростной режим движения и соблюдать правила проезда.

"Давайте уважать друг друга. Большое спасибо всем за выдержку. Очередное спасибо волонтерам. Вы – крутые. Вы самые лучшие. Берегите себя. Мы работаем. Верю в Бога и в Вооруженные Силы Украины!" – подытожил глава Черниговской ОВА.

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Ранее мы сообщали, что ВСУ освободили три населенных пункта Черниговской области.

Также напомним, в Черниговской области россиянин корректировал вражеские обстрелы и "сдавал" местных жителей оккупантам.