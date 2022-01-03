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На Донбассе ранили украинского военного – в каком он состоянии

Инна Собора
3 января, 17:06
Боевики открывали огонь вблизи трех населенных пунктов

Оккупанты снова обстреляли украинских военных. / Фото: Коллаж: Сегодня

Боевики с начала суток уже трижды открыли огонь на Донбассе. В результате действий оккупантов один украинский военный получил ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

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Где стреляли

  • В сторону Светлодарска оккупанты открывали огонь из автоматических и противотанковых гранатометов.
  • В направлении Лебединского противник открывал огонь из стрелкового оружия.
  • Вблизи Шумов русские наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов.

Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними.

В каком состоянии ранен

В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Состояние его здоровья – средней тяжести.

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