На Донбассе ранили украинского военного – в каком он состоянии

Оккупанты снова обстреляли украинских военных. / Фото: Коллаж: Сегодня

Боевики с начала суток уже трижды открыли огонь на Донбассе. В результате действий оккупантов один украинский военный получил ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

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Где стреляли

В сторону Светлодарска оккупанты открывали огонь из автоматических и противотанковых гранатометов.

оккупанты открывали огонь из автоматических и противотанковых гранатометов. В направлении Лебединского противник открывал огонь из стрелкового оружия.

противник открывал огонь из стрелкового оружия. Вблизи Шумов русские наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов.

Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними.

В каком состоянии ранен

В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Состояние его здоровья – средней тяжести.

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