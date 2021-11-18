На Донбассе снова обострение. Оккупанты ранили пятерых украинских военных

На Донбассе снова неспокойно - боевики продолжают обстрел украинских позиций. / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 17 ноября, со стороны российско-оккупационных войск на Донбассе зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня. Из-за обстрелов пострадали пять украинских военных.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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Боевики девять раз применяли запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Где стреляли

В направлении Невельского противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм.

противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм. В районе Новоалександровки оккупанты дважды произвели обстрел из минометов калибра 82 мм и 120 мм, а также из станковых противотанковых гранатометов.

оккупанты дважды произвели обстрел из минометов калибра 82 мм и 120 мм, а также из станковых противотанковых гранатометов. Недалеко Золотого-4 российские наемники обстреляли наши позиции дважды, применяя минометы калибра 120 мм и станковые противотанковые гранатометы.

российские наемники обстреляли наши позиции дважды, применяя минометы калибра 120 мм и станковые противотанковые гранатометы. Вблизи Кряковки вражеские войска совершили обстрел из артиллерии калибра 152 мм.

вражеские войска совершили обстрел из артиллерии калибра 152 мм. Рядом с Прицепыловки противник три раза открывал огонь, используя артиллерию калибра 152 мм, минометы калибра 82 мм, станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

противник три раза открывал огонь, используя артиллерию калибра 152 мм, минометы калибра 82 мм, станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. В сторону Крымского враг вел огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

враг вел огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов. Наши позиции возле Маринки попали под обстрел из минометов калибра 82 мм.

попали под обстрел из минометов калибра 82 мм. В направлении Лебединского Вооруженные формирования русской Федерации произвели обстрел из гранатометов разных систем.

Вооруженные формирования русской Федерации произвели обстрел из гранатометов разных систем. В районе Шумив оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

Потери ВСУ

В результате вражеских действий четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения, еще один получил боевую травму.

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Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья военнослужащих – удовлетворительное.

Ситуация 18 ноября

По состоянию на 7 часов утра со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

Вблизи Нью-Йорка противник вел огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов. Потерь среди военнослужащих в результате действий врага нет.

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