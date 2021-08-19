На Донбассе заканчивают ремонт дороги Бахмут – Лисичанск: как она сейчас выглядит (фото)

Дорога Бахмут - Лисичанск почти обновлена / Фото: Большая стройка
В Донецкой области капитально ремонтируют маршрут Бахмут – Лисичанск, который соединяет Донецкую и Луганскую области в обход оккупированных территорий. Участок протяженностью 23,4 км планируют обновить до конца месяца. Ремонтные работы проводят в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".
Об этом сообщает Укравтодор.
Капитальный ремонт проходит в пределах трассы Т-13-02 КПП "Танюшевка" – Старобельск – Бахмут. На участке 155 – 165 км продолжается устройство финишного слоя покрытия, ремонт водопропускных труб и устройство съездов.
"До конца августа работы по основному проезду будут завершены – на всей протяженности участка будет устроен финишный слой асфальтобетона", – заявили в компании.
Параллельно на участке 165 – 178 км рабочие устраивают слой органоминеральной смеси, нижний слой асфальтобетона и расчищают русла реки в рамках капитального ремонта моста.
Всего по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в этом году в Донецкой области планируют обновить 165 км дорог государственного значения.
Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор президентской программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в этом году планируют обновить 4500 км государственных и 2000 км местных дорог.
"Большая стройка" Зеленского
- Президент Владимир Зеленский заявил, что программа "Большое строительство" завершится, когда "закончатся плохие дороги".
- В конце 2020 года Офис генпрокурора начал проверку соблюдения законодательства при строительстве объектов инфраструктуры на выполнение программы "Большого строительства".
- За 11 месяцев 2020 года правоохранительные органы обнаружили 429 уголовных правонарушенийво время выполнения работ в рамках "Большого строительства", 866 производств расследовались по состоянию на 1 декабря 2020 года.
Как сообщали новости "Сегодня", в Луганской области завершают строительство трассы Н-21 Старобельск – Донецк. Дорога проходит через населенные пункты Старобельск, Половинкино, Байдовка, Шульгинка, Штормовое, Победное, Денежниково, Новоайдар.
Также мы писали, что Украину и Молдову соединит новый мост – уже началось строительство вблизи Ямполя.